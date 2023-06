bpost : extension du mouvement de grève lancé en Basse-Meuse à d’autres communes de la province de Liège

La distribution du courrier est perturbée dans plusieurs communes de la province de Liège. Le mouvement de grève lancé la semaine dernière en Basse-Meuse s’est étendu ces lundi et mardi. C’est un projet de réorganisation des services voulu par bpost qui est contesté.

Depuis ce mardi 6 heures, le centre de tri de Liège X à Awans est bloqué. Les centres de tri de Villers-le-Bouillet et Tinlot sont aussi visés. Sur la liste, non exhaustive, des communes touchées, on trouve Liège, Sprimont, Aywaille, Trooz, Esneux, Fléron, Spa, Seraing, Awans, Juprelle, Grace-Hollogne, Lontzen, Verviers et bien sûr les communes de la Basse-Meuse où le mouvement a démarré.

Cédric Villerelle, le secrétaire régional CGSP poste de Liège, explique : "Suite à une présentation d’une réorganisation sur les bureaux de Visé, Oupeye et Herstal, le personnel a été mécontent et est sorti. C’est le mécanisme des réorganisations que nous contestons. L’entreprise n’a toujours qu’une vision par rapport à l’organisation, c’est de diminuer le personnel. Elle ne tient jamais compte du respect du personnel, de ses desiderata et des problèmes qu’ils peuvent rencontrer comme, par exemple, l’équité des services après réorganisation du bureau.".

La raison donnée à ce projet de réorganisation est la diminution des lettres et recommandés et l’augmentation des colis à distribuer.