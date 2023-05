Bpost, entreprise publique autonome, serait-elle victime de son statut hybride ?

Premier opérateur postal belge, bpost traite le courrier ainsi que des colis en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Mais l’opérateur assure aussi tout une série de missions de service public pour le compte de l’État, comme notamment la distribution des journaux.

Avec 36.000 collaborateurs, bpost est le plus important employeur du pays. En 2022, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d’euros. On peut donc parler d’un poids lourd. Mais un poids lourd est assis entre deux chaises : "bpost est détenue à 50% par l’État, donc par le public. Mais elle est cotée en Bourse", note Michel Ernst, stratégiste chez CBC.

"Comme toute société privée cotée en Bourse, on exige un maximum de rentabilité, de bénéfices. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi 34.500 employés avec des syndicats qui sont assez puissants. Parfois, c’est le grand écart" explique l’expert. "La direction de bpost doit répondre aux désidératas de l’État, mais aussi aux exigences de la bourse. En dix ans, depuis l’introduction en Bourse, bpost en est à la quatrième direction. C’est beaucoup et ce n’est pas commun pour une société cotée."

Faut-il modifier le statut de bpost pour éviter les conflits d’intérêts ?

Faut-il dès lors modifier le statut de bpost pour éviter les conflits d’intérêts ? Faut-il privatiser complètement l’entreprise au risque de mettre en danger l’emploi sur un marché concurrentiel ? Pour Axel Gautier, l’État n’a en tout cas plus vocation à être propriétaire :"Avec l’ouverture des marchés télécoms, postaux… à la concurrence, on a fait évoluer le rôle de l’État, vers l’État propriétaire et vers l’État régulateur."

"L’État a parfois du mal à se défaire de son rôle de propriétaire et du réflexe du propriétaire. Je pense que le moyen d’action que doit avoir l’État, c’est d’édicter un certain nombre de règles pour le fonctionnement du marché et veiller à ce que ces règles soient observées par tous les participants", insiste le professeur d’économie. "C’est comme ça maintenant que l’on conçoit ces marchés-là, ces entreprises comme le secteur postal, le secteur des télécoms : avec une surveillance qui est effectuée et des règles qui sont émises par l’État, par l’Europe, etc. et tous les acteurs de marché qui doivent se conformer à toutes ces règles."