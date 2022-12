Bpost a perdu son patron, l’autorité de la concurrence enquête à propos de la distribution des journaux : que se passe-t-il ?

Plusieurs médias ont fait état de ces perquisitions, notamment auprès du groupe DPG Media, éditeur de Het Laatste Nieuws. Cependant, "il n’y a pas eu de perquisitions chez Bpost à ce stade", précise l’auditeur général de l’Autorité de la concurrence, Damien Gérard.

L’Autorité de la concurrence est une administration qui a la compétence de vérifier que les règles de la concurrence sont respectées.

Dans le cas présent, l’enjeu est de taille. La concession pour la distribution de la presse écrite représente un montant important. Il s’agit d’environ 170 millions d’euros que l’Etat verse à un distributeur, jusqu’à présent Bpost, pour assurer la distribution des journaux et périodiques dans la majorité des boîtes aux lettres des abonnés belges à la presse écrite. Le gouvernement doit renouveler la concession pour la période 2023-2027.

Que reproche l’Autorité de la concurrence ? L’enquête étant toujours en cours, l’auditeur général ne donne pas de détails. Tout au plus qu’il s’agit "d’échange d’informations et d’accords qui ont interféré avec l’octroi du renouvellement de cette concession de service public", explique Damien Gérard, l’Auditeur général. Une enquête comme celle-là peut prendre un certain temps. "La durée exacte dépend d’une série de facteurs tels que la collaboration des entreprises en cause", explique Damien Gérard. "Avant d’aboutir à une décision finale sur le fonds, il faut compter certainement un an et demi", poursuit-il.

L’enquête pourrait conduire à des amendes pour les entreprises concernées, voire directement pour des personnes impliquées au sein de ces entreprises.