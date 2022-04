Зробити пожертви для України у відділеннях bpost можна до кінця наступного тижня

Громадяни, які цього бажають, все ще можуть зробити пожертвування предметами першої необхідності в 657 поштових відділеннях Бельгії. Збірна кампанія, розпочата наприкінці березня, офіційно мала завершитися цієї п’ятниці. Але пожертви продовжують надходити. Тому компанія вирішила продовжити свою діяльність.

З 21 березня bpost збирає товари першої необхідності, такі як продукти харчування, засоби особистої гігієни та корм для тварин, зі своїх поштових відділень по всій Бельгії. Ці пожертви потім волонтери компанії перевозять до українського кордону, де переймають роботу співробітники Укрпошти.

Солідарність

Минулого тижня із сортувального центру в Джемеллі у провінції Намюр виїхали дві вантажівки, що перевозили 20 тонн товарів. Перша колона вже виїхала з того ж центру минулого тижня, а найближчими тижнями дві інші вантажівки вирушать в Україну.

Акція солідарності офіційно закінчується сьогодні/п’ятницю, але bpost продовжує солідарність і приплив пожертв.

Бажаючі отримати більше інформації можуть зайти на веб-сайт www.bpost.be/ukraine.

Cet article s'adresse en priorité aux personnes déplacées d'Ukraine. Nous leur expliquons ici qu'il est possible de faire transiter des dons via Bpost, et que l'opération de solidarité est prolongée d'une semaine.