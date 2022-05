Bozar s’offre un toit plat rénové et un bar rooftop pour profiter de l’été.

A Bruxelles, dès ce vendredi et jusqu’au 30 septembre, de 12h00 à 23h00, les toits du Palais des Beaux-Arts seront accessibles pour y prendre un verre ou grignoter un bout. Et pas question ici de soirée privée, d’invitation ou de réservation, le rooftop de Bozar est ouvert à tout le monde, moyennant un petit effort tout de même, puisque pour y accéder, il faudra d’abord gravir quelques volées d’escaliers…

Conformément aux plans d’origine de l’architecte Victor Horta, les toits plats du côté de la rue Ravenstein et de la rue Baron Horta ont été transformés en une terrasse de 330 m2, entre mai 2019 et juin 2021, pour quelque 2,35 millions d’euros financés par la Régie des Bâtiments. Une rénovation indépendante de l’incendie du 18 janvier 2021 qui a eu lieu de l’autre côté du bâtiment.

"On veut créer un endroit convivial où les prix sont abordables, se réjouit Thomas Trothen, un des Organisateurs, On vise un public éclectique : les gens qui aiment l’électro, qui veulent être entre copains, s’offrir une virée romantique, être en famille…" L’entrée se fait par un couloir de plantes tropicales pour tomber sur la vue de la Grand-place et en se retournant on voit le palais royal. On ne peut pas faire plus bruxellois que ça, d’autant plus qu’on est sur un chef-d’œuvre architectural de Victor Horta ! Cette magie-là, on veut la rendre accessible à tous".