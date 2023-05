Bozar Music : une saison musicale 2023-2024 polymorphe

Au programme, les stars internationales et les étoiles de demain. Les grands orchestres internationaux (Dallas Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Le Concert des Nations, The Age of Enlightenment ) et les grands orchestres belges (BNO, La Monnaie, Antwerp Symphony Orchestra, OPRL), les solistes en tournée mondiale qui font une halte au palais et les artistes belges en récital (Cecilia Bartoli, Evgeny Kissin & Matthias Goerne, Yo-Yo Ma & Angélique Kidjo ; Sarah Defrise, Cindy Castillo, Florian Noack ) sans oublier les orchestres baroques (Freiburger Barockorchester & Vox Luminis, Scherzi Musicali & Nicolas Achten).