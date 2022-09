Bozar Market : vous prendrez bien une canette de culture ?

À l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle saison artistique, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles lance sa campagne Bozar Market, une vente de billets originale qui favorise la curiosité culturelle et les découvertes pluriculturelles.

Pour inaugurer sa nouvelle saison culturelle, Bozar propose à son public et à tous les curieux des canettes d’émotion et de culture à travers sa campagne Bozar Market. Le principe est simple, du 22 septembre au 7 octobre, vous pouvez acheter des canettes de collection contenant des tickets duo pour une sélection de concerts, d’expositions, de films et d’événements littéraires. De quoi faire le plein de vitamine C, comme Culture.

Ces canettes remplies de culture sont disponibles dans un distributeur automatique situé dans le jardin du Grand Hospice ou peuvent également être livrées à domicile via le service de livraison Deliveroo. Les canettes proposées sont réparties en trois catégories, Discover, avec des événements qui vous permettront de découvrir l’univers de Bozar, Dare, avec des "événements audacieux et expérimentaux pour un public curieux" comprenant notamment le concert du Brussels Philharmonic et de Laurie Anderson, pionnière de la création musicale aux Etats-Unis. La dernière catégorie, intitulée Deep Drive, propose une sélection d’événements "pour passionnés de culture ayant soif de découvertes".

Retrouvez toutes les informations sur ces canettes culturelles, les modalités d’utilisation et les sélections d’événements sur le site de Bozar.