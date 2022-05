Bozar, le Parlement européen et le M HKA mettent l’art ukrainien à l’honneur

"Imagine Ukraine" s’articule en trois parties, chacune exposée dans l’une des institutions participantes. La première se déroule à Bozar, à Bruxelles. Les œuvres qui y sont exposées "explorent la tension entre les grands récits et les réalités anecdotiques de la vie", indique le musée.

Small and Big Stories illustre la confrontation entre l’armée, la politique et la religion ainsi que l’individualité intellectuelle et corporelle des artistes. La fragilité rencontre la force brute : les artistes protestent, revendiquent et résistent dans un monde de traumatismes antérieurs et de troubles actuels.