Bozar et la Salle Reine Elisabeth accueillent Diana Krall les 5 et 6 juillet 2022

Avec son style pianistique pré-bop et sa voix sensuelle, Diana Krall a séduit la scène jazz à partir des années 90, devenant peu à peu l’une des plus grandes pianistes de jazz contemporain. Depuis sa percée à l’international en 1999, avec l’album " When I Look In Your Eyes ", elle compte aussi parmi les musiciens jazz enregistrant les meilleures ventes.

Quand elle ne revisite pas des standards de Nat King Cole, elle plonge dans le répertoire de la bossa nova brésilienne. Mais elle sait tout aussi bien jouer sur la fibre nostalgique – elle a sorti un album " spécial Noël " – ou explorer les confins du jazz New Orleans et de l’Americana (" Glad Rag Doll "). Elle a ainsi couvert avec succès un répertoire des plus diversifiés.

En septembre 2020, la pianiste multi-récompensée a sorti son quinzième album solo : " This Dream of You " rassemble 12 morceaux inédits enregistrés en studio avec Tommy LiPuma pendant la période 2016-2017. L’album rend hommage au producteur récompensé d’un Grammy, décédé en 2017.