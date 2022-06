Bozar : Christine Perpette désignée directrice-générale ad interim, après le décès de Sophie Lauwers

À la suite du décès récent de Sophie Lauwers, le Conseil d'administration de Bozar a désigné Christine Perpette à son poste de directrice-générale, ad interim, a annoncé lundi en fin de journée le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. La continuité des différents services était jusqu'alors assurée par le comité de direction.

Christine Perpette a été nommée directrice financière de Bozar en janvier 2021, pour un mandat de six ans. Elle a acquis une expérience de management à travers différentes fonctions occupées au sein du Crédit Communal de Belgique, de Dexia et de Belfius. Christine Perpette sera assistée dans sa fonction de directrice générale ad interim par le comité de direction dont elle assurera la présidence et par l'équipe artistique de Bozar. La procédure de nomination d'un nouveau directeur-général sera lancée prochainement.

Sophie Lauwers est décédée chez elle, à l'âge de 55 ans, entourée de ses proches, le dimanche 29 mai, en raison de son état de santé qui s'est soudainement dégradé. Elle a travaillé durant 20 ans dans les murs de Bozar, d'abord comme coordinatrice d'expositions, ensuite, à partir de 2011, comme directrice du département des expositions. C'est lors du Conseil des ministres du 15 octobre que le gouvernement avait décidé de la nommer à la tête du Palais des Beaux-Arts. Son mandat de six ans avait débuté le 1er novembre. Elle succédait alors à Paul Dujardin, qui occupait ce poste depuis 2002.