Boz Scaggs ou la recette idéale d’un bon titre de soft rock californien. Les ingrédients sont…

Plongeons dans les seventies, à la recherche de la recette parfaite, et trouver les meilleurs ingrédients pour mitonner un hit soft rock parfait. Nous devons d’abord déterminer le thème de la chanson, trouver une mélodie, des arrangements. Puis, confier le tout à des musiciens de renoms et tenter de convaincre un interprète, en vogue si possible. Un spécialiste du genre, à savoir Matt Colier du site allmusic.com, a déterminé les grandes lignes de cette recette parfaite.

Je le cite : " la musique doit toujours rester douce, même lorsque ça bouge, en mettant davantage l’accent sur la mélodie que sur le rythme ; elle doit toujours exprimer des émotions légères, même lorsque le sentiment devient triste ; le morceau doit être accrocheur, même quand il est modeste ou profondément enfoui dans la liste des singles… ". Voici pour la forme, vient ensuite le fond. La production doit être sophistiquée, vous devez réunir les meilleurs musiciens de studio (et si possible de L.A.) avec des instruments compliqués, puis, la magie opère, grâce aux épices que sont les rythmes entraînant. Voilà, en cuisine, tout le monde est épuisé, mais en salle, c’est l’extase ! Finalement, exécuter un grand morceau de soft rock, c’est un comme réaliser une recette dans un trois-étoiles…