"boygenius": le futur du rock US is female

Julien a 27 ans, est originaire du Tennessee où elle a été élevée dans la plus pure tradition de l’Eglise évangéliste américaine. C’est à l’Eglise justement qu’elle s'initie au chant et à la musique mais c'est après avoir aperçu un concert de Green Day à la télévision qu'elle commence à s’intéresser de plus en plus à la scène punk, punk hardcore et metalcore américaine.

Ado, elle fait son coming out, ce qui dans le milieu évangéliste américain n’est pas chose aisée. Julien s’enfonce par la suite dans une addiction sévère aux opioïdes dont elle se sortira grâce à la découverte de la scène hardcore straight-edge, une sous culture du punk hardcore qui encourage une sobriété totale. En 2015 elle sort son premier album "Sprained Ankle" et "Turn Out the Lights" deux ans plus tard en 2017.

On aime Baker pour sa sensibilité et la profondeur de ses textes sous forme de confessions intimes qui abordent sans pudeur les thèmes de l’addiction, de l’espoir, de l’amour et de la rédemption. Musicalement, elle se présente souvent seule, en guitare-voix ou accompagnée d’un band qui donne à sa musique une atmosphère plus post-rock.