Boycott européen sur le pétrole russe : "Il faut payer le prix" de l'indépendance, selon le représentant lituanien à l'UE

Et si les Européens craignent d’être sanctionné économiquement, c’est selon lui le prix à payer. "Il y a sept ou huit ans, quand on a construit le terminal LNG en mer Baltique, notre président a dit : ‘l’indépendance coûte’. On a même appelé ce terminal ‘l’indépendance’. Donc si vous voulez être indépendant, il faut payer le prix."

Mais les États membres sont-ils prêts à payer le prix ? "C’est le moment de montrer la solidarité qu’il existe entre nous pour nous aider les uns les autres", répond Arnoldas Pranckevicius.

Un pays dans le viseur des Russes

Aux premières loges face aux velléités russes, la Lituanie se prépare-t-elle au scénario du pire ? "Bien sûr qu’on ne peut pas éviter des scénarios différents : tout est possible et il faut être prêt pour tout. Dans les pays baltes, on sent cette menace partout. Mais il ne faut pas avoir peur."

A la question de l’intégrité territoriale du pays, Arnoldas Pranckevicius mentionne également l’Union européenne et l’OTAN. 18 ans après son entrée adhésion, la Lituanie considère les deux institutions comme des boucliers protecteurs.

Je pense que chaque citoyen lituanien sent à quel point l’OTAN et l’Union européenne sont notre sécurité

"C’était un choix existentiel, la décision la plus importante de notre existence après l’indépendance. Et aujourd’hui, je pense que chaque citoyen lituanien sent à quel point l’OTAN et l’Union européenne sont notre sécurité."

"Mais c’est sûr qu’il faut quand même augmenter la défense et la présence des alliés sur notre territoire", ajoute le représentant de la Lituanie auprès de l’Union européenne, mentionnant notamment l’attaque hybride de la Biélorussie l’an dernier.