Boyata après ses premières minutes avec Bruges : "La Coupe du Monde reste un objectif"

Dedryck Boyata est revenu en Belgique en signant à Bruges. Le Diable Rouge a joué ses premières minutes ce vendredi en montant à la 80e lors de la victoire des Blauw en Zwart sur la pelouse de Charleroi et pu se faire un premier avis sur le niveau de la Pro League : "On m’a dit que jouer Charleroi ce n’était pas facile et aujourd’hui ça s’est confirmé. Une équipe assez compétitive qui mettait beaucoup de pressing. Du coup rentrer dans ce match à la 80e minute, ok c’est 3-1, mais on voyait qu’on subissait. Ce n’était pas facile mais c’est une superbe introduction, on a gagné donc je suis content".

Et si Bruges a été mené, la réaction de l'équipe a satisfait Boyata : "Ce que je peux retenir aujourd’hui c’est qu’on a joué contre une équipe compétitive, qui met la pression et qui a marqué en premier. Et notre équipe a marqué beaucoup de mentalité pour revenir dans ce match et faire 3-1 et contrôler le match".

Le Diable Rouge est également revenu sur les raisons de son arrivée en Venise du Nord : "J’ai eu une opportunité de signer à Bruges, on en a discuté avec mon entourage, avec ma femme on en a beaucoup discuté. On parlait beaucoup d’un retour en Belgique. Ça fait 15 ans que je suis parti donc revenir en Belgique, on en parlait vraiment. Le fait de pouvoir rejoindre Bruges qui joue toutes les compétitions c’était un bonus. Bruges est une équipe super compétitive donc c’est une raison de venir".

Et Boyata garde évidemment dans un coin de sa tête la Coupe du Monde qui se déroule dans quelques mois : "La Coupe du Monde reste un objectif. Mon but c’est de pouvoir jouer de la meilleure des manières pendant les prochains mois. J’ai eu l’opportunité de jouer deux compétitions avec l’équipe nationale et mon but c’est d’en jouer une troisième, peut-être la dernière".