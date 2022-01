Boy Harsher : une bande-son réussie pour un film d’horreur conceptuel

Boy Harsher, c’est le duo cold wave à l’aura eighties qui t’emballe des notes de synthés et une voix mélancolique dans un packaging terriblement sensuel. Composé de Jae Mathews derrière le micro et Augustus Muller aux claviers, les musiciens américains débarquaient ce vendredi 21 janvier avec leur nouvel album. Un projet composé et destiné à être la bande-son du film d’horreur intitulé : "The Runner". Court métrage conceptuel écrit et réalisé méticuleusement par les 4 petites mains du duo.