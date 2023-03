Boxe : dans le ring de la Pop Culture

Ces confrontations de boxe entre célébrités sont de plus en plus populaires. Depuis quelques années, les stars de Youtube réussissent à remplir des stades et à générer des millions de dollars autour de leurs combats amateurs. Logan Paul en est le parfait exemple, au départ simple vidéaste, il est devenu l’une des figures principales du business juteux de la boxe sur Youtube. Grâce à ses plus de 23 millions d’abonnés, il a réalisé l’exploit de combattre avec Floyd Mayweather Jr., un boxeur professionnel de légende. Dernièrement, Drake a parié plus de 400.000 dollars sur la victoire de Jake Paul (le frère de Logan Paul) dans un combat l’opposant au boxeur Tommy Fury. En raison de leur exposition médiatique et grâce aux sponsors, les influenceurs sont souvent rémunérés avec des sommes astronomiques, ce qui les place bien au-dessus de nombreux boxeurs professionnels de renoms en termes de revenus.

Une chose est sûre, la boxe est un sport passionnant qui continue de fasciner et de faire rêver de nombreux admirateurs de la discipline à travers le monde. Pour en découvrir plus, l’Expo "Local Heroes" vous offre l’opportunité de plonger dans l’univers de la boxe anglaise jusqu’au 28 mai prochain, au Mima à Bruxelles. Au rendez-vous : des œuvres exposées sur 3 étages et l’occasion de vous entraîner avec des boxeurs/euses de haut niveau dans une salle d’entraînement dédiée.