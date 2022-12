Box, The Concept nous offre des événements de haut vol à ne manquer sous aucun prétexte !

A la sortie de 2022 et l'arrivée de 2023, les idées mais surtout les concepts se succèdent mais ne se ressemblent pas.

BOX, The Concept est une initiative d'amoureux de musique mais aussi de beaux événements permettant à un public de plus en plus nombreux de vivre des expériences riches en émotions, en découvertes mais aussi en rencontres.

Depuis le 16 décembre, les organisateurs de la BOX mettent en place des soirées et/ou concerts principalement au sein du Country Hall à Liège invitant des artistes de renommée internationale mais également des artistes plus locaux à découvrir.

Ci-dessous, check le programme des prochaines semaines à inscrire à l'Agenda sans plus tarder:

Samedi 31/12/2022 - HIP-HOT PRESENTS NEW YEAR EVE – SAPÉ COMME JAMAIS!

Mercredi 4/01/2023 - HIPHOT PRESENTS FRESH

Samedi 7/01/2023 - HASTA EL AMANECER X BOX WINTER

Samedi 14/01/2023 - LA VIBE X BOX WINTER EDITION

Samedi 21/01/2023 - LA MONDAINE x BOX CLOSING

TARMAC est heureux d'être partenaire de ces événements et nous te conseillons de rester bien brancher car il est plus que certain que nous aurons le plaisir de te faire gagner tes places dans les prochains jours.

Click également sur ce LIEN pour plus d'informations ou encore Follow le compte Instagram de la BOX pour rester Update !