Bowie : Aladdin Sane ou la fin et le suicide de Ziggy Stardust

On remarque aussi sur ce titre, une ressemblance troublante avec le riff de "La Fille du Père Noël" de Jacques Dutronc (chanson qui date de 1966 !).

Dernière anecdote assez intéressante à propos de Jean Genie : le passage "He’s so simple minded, he can’t drive his module" inspirera plus le nom du groupe britannique Simple Minds, dirigé par Jim Kerr.

Londres, New York et Nashville

Aladdin Sane est enregistré entre la fin de l’année 1972 et le début 73 dans différents studios : le célèbre Trident Studios de Londres (studio dans lequel enregistreront notamment les Beatles ou encore Queen) ainsi que deux studios RCA, un à New York et un autre situé à Nashville.

On retrouve ici toujours les mêmes musiciens, les Spiders From Mars, composés pour rappel du guitariste Mick Ronson, du bassiste Trevor Bolder et du batteur Mick "Woody" Woodmansey. Mais, ici, vient s’ajouter un nouveau membre qui va rejoindre 'officiellement' les Spiders et qui apporte une dimension supplémentaire à l’ensemble, il s’agit du pianiste américain Mike Garson.

Welcome Mike Garson

Mike Garson est un musicien de jazz et d’avant-garde et est notamment reconnu pour avoir accompagné Annette Peacock, une pianiste et chanteuse américaine que Bowie a rencontrée lors de la tournée américaine et qu’il apprécie particulièrement.

Peacock recommande Garson à Bowie. Après une très courte audition lors de laquelle Garson a à peine le temps de jouer les premières notes du titre Changes, Garson se voit engagé sur le champ par Bowie et ses Spiders From Mars.

Garson, avec son jeu "free-jazz" complètement dingue s’impose rapidement comme l’un des fidèles alliés de Bowie.

L’influence de Brel, de Bertolt Brecht et de Kurt Weill

Sur le titre "Time", un des grands morceaux de cet album, Bowie rend hommage à une de ses influences majeures de l’époque : la musique de cabaret de Bertolt Brecht et Kurt Weill.

Le chant, très théâtral, est également inspiré par Jacques Brel, dont Bowie est complètement fan (on rappellera que Bowie reprendra plusieurs chansons de Jacques Brel, notamment "Amsterdam" qui deviendra "The Port of Amsterdam" dans sa version anglaise).

Dans ce titre "Time", juste avant le solo de guitare déjanté de Mick Ronson, on entend la respiration de Bowie mixée très fort de façon à augmenter l’effet dramatique de celui-ci. Cette idée provient non pas de David ou du groupe mais bien du producteur Ken Scott.

Mike Garson, le pianiste, joue un rôle important dans la composition de "Time". En effet, afin de donner une touche "année 20" au morceau, Mike utilise la technique du 'stride': un style utilisé au début du siècle par les pianistes de ragtime.​​​​​​​