Bouturer et semer en hiver : tous les secrets pour réussir !

Il est possible de faire germer les noyaux des dattes sèches grâce à une petite astuce qu’on vous dévoile. Placez les noyaux dans un bol et couvrez d’eau chaude. De cette manière, la chair pouvant provoquer le pourrissement pourra être facilement enlevée. Humidifiez de la tourbe que vous placez dans un sac en plastique et incorporez-y les noyaux de dattes nettoyés. Fermez le sac et placez-le à température ambiante (20°). Au bout d’au moins 5 semaines de patience, des germes de jeune palmier apparaîtront. Il faudra alors les transplanter dans un petit pot avec un substrat bien drainant, des fragments d’écorces et de fins gravillons.