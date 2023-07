Bouteilles vides retrouvées par dizaines : la Ville de Huy interdit le gaz hilarant

"On en a vu, on en a vu" se désole le bourgmestre Eric Dosogne. "Et maintenant, on en arrive à des quantités phénoménales. J’ai interdit le transport et la consommation sur le domaine public du protoxyde d’azote. Pour assurer la santé des jeunes".

Sniffer du protoxyde d’azote, ce n’est pas anodin explique le professeur Etienne Quertemont, spécialiste des toxicomanies à l’Université de Liège. Le produit a des conséquences néfastes sur la santé. "On a décrit quelques cas de paralysies des membres, provoqués par l’excès de consommation de protoxyde d’azote. Il y a des symptômes psychiatriques. Des délires et des hallucinations récurrents, c’est-à-dire pas seulement au moment de la consommation, mais qui peuvent continuer à se manifester quand le corps a éliminé le produit. On a aussi décrit des arrêts cardiaques et des dégâts aux poumons puisque le produit est inhalé".

A Huy, si vous êtes pris à transporter ou à consommer du gaz hilarant, ça vous coûtera 175 euros d’amende.