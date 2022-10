"Boutchou" : L'art d'être grands-parents

La naissance d’un premier enfant dans une famille, c’est toujours une petite révolution. Adrien Piquet-Gauthier, dont c’est le premier film, nous le prouve. Ses sources d’inspiration : sa propre expérience de jeune papa ainsi que celles de son entourage.

Son goût pour les comédies familiales et les one man shows, son expérience de metteur en scène de spectacles vivants et son travail avec des humoristes comme Anthony Kavanagh et Jamel Debbouze lui ont assurément servis pour réaliser cette franche comédie.

Une comédie endiablée pour laquelle, Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié et Pascal NZonzi (inoubliable dans Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?) ont dit oui ! Ces quatre excellents acteurs que l’on sait doués pour la comédie s’en donnent ici à cœur joie pour interpréter ces grands-parents plus turbulents et chamailleurs que des gamins. Ils servent idéalement des dialogues et des situations toutes plus drôles les unes que les autres, et il est certain que beaucoup d’entre nous s’y retrouveront à coup sûr !

On pointera également la présence des excellents Stefi Celma (remarquée dans la série Dix pour cent) et Lannick Gautry (bientôt dans la série belge Attraction), très justes dans le rôle de ces tout nouveaux parents complètement dépassés.