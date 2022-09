“Boutchou” : Carole Bouquet en grand-mère très affectueuse

La thématique de la famille et de ses complications a souvent su amener une certaine dynamique comique dans le cinéma français. On pense au succès financier des “Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?” ou “Les Tuche” en ce qui concerne les plus gros titres du genre. Le sujet est évidemment intarissable tant il touche à des histoires proches de nous, et ce malgré un humour pouvant s’approche de différents styles. Pour son premier long-métrage en tant que réalisateur, Adrien Piquet-Gauthier profite de sa propre expérience en tant que jeune papa pour l’histoire de ce “Boutchou”. Le film raconte en effet comment Paul et Virginie, jeunes et heureux parents, doivent gérer les humeurs de grands-parents s’affrontant pour l’amour de leur petit-fils.