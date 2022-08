Bousval : première récolte de cannabis sativa en Belgique

Une culture qui a suscité interrogations et méfiance : la police a débarqué dans l’exploitation pour vérifier que Tanguy du Monceau ne cultivait rien d’illégal. Pas de quoi freiner les projets de l’agriculteur, qui voudrait mettre en place sa culture. "Le chanvre se met extrêmement bien dans la rotation agricole wallonne, et avec la sécheresse elle pousse extrêmement bien, elle a aussi l’avantage d’avoir des racines qui reconstituent le sol, note Tanguy du Monceau. C’est une plante qui pourrait certainement apporter de l’innovation et une diversification dans les revenus agricoles wallons." Sur le sujet, notre pays est plutôt à la traîne : en France par exemple, plus de 600 agriculteurs se sont lancés dans ce marché en pleine croissance.