Bousval : anthropologue de formation, Benjamin a réalisé son rêve d’enfant en devenant boulanger-pâtissier

Ses farines sont issues de l’agricultures biologiques. Il privilégie les produits locaux et de saison pour ses préparations. Benjamin n’est pas le genre de boulanger-pâtissier qui se lève en plein milieu de la nuit pour cuire son pain. Il a des horaires de journée. Un jour sur deux, il pâtisse dans son atelier, le mardi, le vendredi et le samedi, il vend ses produits et ceux de ses collègues agriculteurs dans l’épicerie de la ferme. Ce qui lui plait le plus dans son métier ce sont les phases de créations de nouvelles douceurs et le contact humain avec sa clientèle.

Benjamin a réussi son objectif : devenir le patron de sa petite entreprise. Entreprise qu’il n’a pas l’intention de faire grossir avec ses gourmandises alléchantes. A quoi sert la folie des grandeurs quand on est épanoui ? "Je n’ai pas l’ambition d’avoir plusieurs magasins, je n’ai pas l’ambition d’avoir plusieurs employés. Je m’estime chanceux de faire ce que j’aime et de pouvoir en vivre", explique Benjamin. Il ajoute : "Il n’y a pas de plus beau cadeau que de faire ce qu’on aime au jour le jour".