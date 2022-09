Boussu : un nouveau centre de vaccination ouvre ses portes

C’est parti pour une nouvelle étape dans la vaccination contre le Covid. La quatrième dose de vaccin est proposée à partir de cette semaine dans les 22 centres de vaccination wallons. Tout le monde ne peut pas encore la recevoir spontanément. Il faut avoir reçu l’invitation. La priorité est donnée aux personnes à risque et au personnel de santé. Près de 110.000 personnes se sont inscrites rien que pour cette première semaine. C’est le cas à Boussu où 700 personnes devraient se faire vacciner ce lundi, " elles ont bien souvent plus de 65 ans " explique le directeur opérationnel. C’est le vaccin de la firme Pfizer qui est administré dans ce centre. Il ouvre de 9h à 17h, à Boussu. Les inscriptions se font via le site " jemevaccine.be ".