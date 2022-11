Bousculade mortelle à Séoul : le chef de la police estime la réponse policière "insuffisante"

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a jugé mardi que son pays devait améliorer d’urgence son système de gestion des foules nombreuses à la suite de la catastrophe. Yoon a appelé le pays à acquérir des "compétences numériques de pointe" pour améliorer sa gestion des foules. Mais des observateurs ont affirmé que ces outils existent déjà et n’ont pas été employés à Itaewon.

La mairie de Séoul dispose d’un système de contrôle de la foule en temps réel qui utilise les données des téléphones portables pour prédire la taille de l’assistance à un événement, mais il n’a pas été utilisé samedi soir, selon les médias locaux.

Selon les analystes, cette situation aurait pu être facilement évitée, même avec un petit nombre d’agents de police. "Une gestion bonne et sûre de la foule n’est pas une question de ratio, mais de stratégie de la foule – pour une capacité, un flux et une densité sûrs" de l’affluence, a déclaré G. Keith Still, professeur de science des foules à l’université de Suffolk.