Bousculade meurtrière dans un stade indonésien : cinq accusés jugés pour négligences

Cinq responsables accusés de négligences ayant débouché sur une bousculade meurtrière dans un stade d’Indonésie l’an dernier, l’une des pires catastrophes de l’histoire du football, ont comparu lundi au premier jour de leur procès à Surabaya. Début octobre, une bousculade dans un stade de Malang (Java est), provoquée par des tirs de gaz lacrymogènes de la police, avait fait 135 morts dont plus de 40 enfants.

Trois responsables de la police locale, un Indonésien chargé de l’organisation du match et un responsable local de la sécurité ont été inculpés pour négligences et mis en cause pour leur rôle dans la catastrophe. Ils risquent un maximum de cinq ans de prison s’ils sont reconnus coupables. Un sixième suspect, ancien directeur de la compagnie qui gère l’organisation de la première ligue de football indonésien, fait encore l’objet d’une enquête.

Au premier jour du procès, des centaines de membres des forces de l’ordre ont été déployées autour du tribunal où se sont réunis les juges tandis que les accusés se sont exprimés en ligne pour des raisons de sécurité.

La police a décrit l’envahissement du terrain par les supporters le 1er octobre après le match comme une émeute et a déploré la mort de deux policiers, mais les survivants de la catastrophe ont dénoncé un usage disproportionné de la force par la police.

Le président Joko Widodo a ordonné une enquête et promis de démolir le stade Kanjuruhan et de le reconstruire aux normes de sécurité de la Fédération internationale de football (Fifa). Mais la recommandation d’une enquête préliminaire d’une démission du chef de la fédération nationale de football ainsi que de son comité directeur n’a pas été suivie d’effet.