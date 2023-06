Bourvil : l’antistar au talent et à la simplicité déconcertants

Bourvil (1917-1970), André Raimbourg de son vrai nom, a vécu une riche carrière dans la chanson et au cinéma. Et si, comme il se plaisait à le dire, son côté "Je ressemble à tout le monde" a très fort touché le cœur des gens, il doit surtout son succès et sa popularité à son grand talent empreint de sincérité. La Trois vous propose un portrait inédit de cet artiste à la gentillesse inégalée.

Qui n’a jamais fredonné Salade de Fruits ou La Tactique du gendarme ? Et qui n’a jamais vu Le Corniaud ou La Grande Vadrouille ? Des comédies qui datent de presque 60 ans (!), et pourtant elles rassemblent toujours car Bourvil incarnait des personnages comiques, faussement naïfs, modestes et attachants. Même effet côté musique : une voix hors du commun, des chansons simples, espiègles, tendres et émouvantes. Mais Bourvil a aussi excellé dans des rôles dramatiques comme dans La Traversée de Paris aux côtés de Jean Gabin. Il respirait autant la bonne humeur que la mélancolie.