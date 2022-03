Bourse de Bruxelles : les marchés européens repartent à la baisse

Tendance à nouveau nettement négative mardi matin en Europe dans le sillage des places asiatiques, l'indice BEL 20 reperdant 1,2% vers onze heures en s'inscrivant à 3.921 points avec 16 de ses éléments dans le rouge. Elia (130,80) repartant de 1,6% à la hausse tandis que les baisses étaient emmenées par Galapagos (54,24) et Aperam (40,69), négatives de 4,3% chacune.

Umicore (36,64) et Melexis (75,45) abandonnaient 2,3% et 2,2% tandis que KBC (61,52) et Ageas (42,95) reculaient de 1,1% et 1,5%, AB InBev (51,57) de 1,4%.

Solvay (91,94) avait viré de 1,2% à la baisse après avoir bondi de plus de 7% en début de journée suite à l'annonce de la scission du groupe. arGEN-X (250,40) reculait également de 1,9% alors que UCB (101,00) était positive de 0,8%.

GBL (90,44) et Sofina (352,80) valaient 1,6% et 1,3% de moins que la veille, Ackermans (164,20) et WDP (34,50) cédant 1% et 1,4%.

Colruyt (36,66) et Proximus (17,20) étaient positives de 0,5% et 0,8% tandis que Telenet (30,34) concédait 0,4%, Bpost (6,02) perdant par ailleurs 1,5%.

Azelis (17,86) plongeait de 6,5% après résultats tandis que Exmar (4,89) et Barco (19,03) perdaient 1,1%, Jensen (28,50) et Ontex (6,84) reculant de 2,4%, CFE (126,20) et SmartPhoto (27,90) de 2,8%.

Nyxoah (18,30) se distinguait enfin par un bond de 5%, Bone Therapeutics (0,41) regagnant 2,5% alors que Celyad (1,95) et Biocartis (1,89) chutaient de 4,8% et 4,3%, Advicenne (5,53) et Sequana Medical (6,58) de 3,5% et 2,6%.

L'euro s'inscrivait à 1,1000 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0976 la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 23,70 dollars à 1.930,90 dollars et le lingot se négociait autour de 56.435 euros, en recul de 815 euros.