Bourrelier, un métier d'avenir pour les amoureux des chevaux

Bourrelier est un métier peu banal. Depuis une quinzaine d’années, Michel vit de sa passion pour le confort et le bien-être cheval. Après 4 ans d’étude à la CAMEC (institut spécialisé dans le cuire) à Sorée (Gesves), il devient artisan bourrelier. Il s’occupe ainsi de la création et de la confection de tout l’équipement nécessaire aux propriétaires de " gros " chevaux, utiles notamment pour le débardage en forêt.

Si le cheval est son dada depuis son plus jeune âge quand il en était entouré au quotidien, Michel a tout d’abord passé la plus grande partie de sa carrière à Bruxelles, où il tenait quelques établissements. " Quand j’avais 6 – 7 ans, je participais aux débardages avec des chevaux de traits. C’est aussi un vieux monsieur qui m’a transmis cette passion. Vers 40 ans, je me suis rendu à une Foire du Cheval à Ciney. Et là, ça a été le déclic. J’ai tout plaqué à Bruxelles et je suis revenu en Wallonie, auprès des chevaux. J’avais une grande nostalgie d’où je venais ".