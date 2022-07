Bourlart satisfait du Tour de France d’Intermarché : "On est très content de ce qu’on a fait"

Jean-François Bourlart, patron de l’équipe Intermarché – Wanty – Gobert, a tiré le bilan des performances de son équipe sur ce Tour de France 2022 ce dimanche juste avant le départ de la 21e et dernière étape de la Grande Boucle.

"Pour nous c’est un bon bilan", estime Bourlart au micro de Jérôme Helguers. "On s’était fixé une victoire d’étape et un Top-10 au général. La victoire d’étape, on est passé deux fois tout près, une fois à Arenberg (2es avec Van der hoorn), une fois à l’Alpe d’Huez (2es avec Meintjes). On avait bien préparé ça et on était au rendez-vous mais parfois pour la victoire il faut que toutes les planètes soient alignées. Ce n’était peut-être pas le cas. On est très content de ce qu’on a fait sur ce Tour au niveau des étapes."

La grosse satisfaction de l’équipe belge vient de Louis Meintjes, 8e du général. "Louis a fait son meilleur Tour depuis longtemps. Il a été un peu malade depuis Hautacam donc il n’était pas à 100% pour défendre sa place au chrono mais voilà il termine 8e au général et on est dans ce qu’on s’était fixé. En plus de ça, on fait un Tour où on a eu beaucoup de visibilité, avec beaucoup de belles images de l’équipe. C’est très important pour nous et nos sponsors."

"On a fait un très bon Tour et on est très contents", a conclu Jean-François Bourlart.