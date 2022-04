Bourlart après le Paris-Roubaix "en apothéose" d’Intermarché-Wanty-Gobert : "On est devenu une belle équipe WorldTour"

"Toute l’équipe était au Top", s’est réjoui un Jean-François Bourlart radieux. "On a bien préparé ces Classiques et depuis le début on se dit que Paris-Roubaix sera la fin du premier bloc avec ce type de coureurs. Alexander Kristoff avait bien tiré le bloc en montrant la voie au Grand Prix de l’Escaut, Biniam Girmay l’avait fait aussi sur Gand-Wevelgem précédemment. Ici, c’était un peu l’apothéose de cette première partie de saison. On est vraiment très fier de ça ! Quand on voit la course qu’on a faite et ce qu’Intemarché-Wanty-Gobert a fait aujourd’hui, on est devenu une belle équipe WorldTour."

Bourlart a également félicité Tom Devriendt, sans doute auteur de la meilleure course de sa carrière à 30 ans. "Cette 4e place n’était pas inespérée quand on connait Tom et ses qualités. C’est un coureur qui aime ce genre de courses. C’est quelqu’un qui doit être toujours en confiance et toujours être accompagné dans les moindres aspects. Quand on le fait bien, on voit que c’est un coureur qui est devant et qui a pu faire la course de sa vie ce dimanche."