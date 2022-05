Bourlart après l’abandon de Biniam Girmay au Giro : "Le bouchon ? Un petit souci dans le protocole"

La tristesse après la joie intense de la victoire d’étape concerne l’équipe bien sûr, mais avant tout le coureur lui-même, comme le confirme son patron : "Bini est très déçu évidemment. Il est dans une forme incroyable, mardi l’équipe a pris l’ascendant sur les autres formations, sur les autres favoris, et lui il bat Mathieu van der Poel le grand spécialiste de ce genre d’arrivée. Il avait le moral gonflé à bloc pour la suite du Giro. Il est très triste de devoir abandonner, bien sûr."

L’équipe Intermarché-Wanty Gobert arrivait sur le Giro avec beaucoup d’ambitions, avec une équipe bâtie autour de son vainqueur de Gand-Wevelgem. "Plusieurs étapes pouvaient lui convenir", explique Jean-François Bourlart. "On a vu sur cette 10e étape que le collectif était vraiment très fort, très soudé autour de lui. C’est une déception bien sûr pour nous, mais on a quand même cette belle victoire d’étape. C’est magnifique pour le futur, on a beaucoup d’espoirs pour lui, on sait que c’est un grand coureur, on sait qu’il va sans doute remporter encore de grandes courses dans le futur. Pour l’équipe c’est encore une grande étape franchie."

Le Giro de la formation belge n’est évidemment pas terminé pour autant, même sans celui qui avait été désigné leader. D’autres cartes peuvent être jouées, notamment en montagne, poursuit Bourlart. "Nos grimpeurs ont montré qu’ils étaient là et on a occupé la tête du classement inter-équipes pendant un jour ou deux, avec des coureurs bien classés. Avec Jan Hirt, Domenico Pozzovivo et Rein Taaramäe on a encore des chances sur certaines étapes, et une possibilité de terminer sur un top 10 avec Pozzo." Mais il va peut-être falloir d’abord digérer le départ de Girmay… "On perd celui qui tire tout le groupe vers le haut. C’est extra-motivant pour tout le monde d’avoir un coureur comme ça dans l’équipe. C’est un gros coup pour nous mais on est encore là quand même."