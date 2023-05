Bourgmestre et échevins : le port de l’écharpe ne sera bientôt plus genré à Bruxelles

Après les prochaines élections communales de l’automne 2024, le port de l’écharpe de bourgmestre et d’échevin se fera de manière neutre pour les hommes et les femmes en Région bruxelloise. Celle des échevins portera les couleurs jaune et bleu de la Région-capitale dont la fleur-symbole y apparaîtra également.

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi, en première lecture, un projet d’arrêté visant à modifier les règles en la matière datant de 1837. Les changements concernent donc tant le modèle de l’écharpe que son port pour la moderniser et la rendre plus adaptée à l’ADN bruxellois et à la féminisation de la fonction, a justifié le ministre en charge des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFI).

Du jaune et du bleu

Actuellement l’écharpe des mandataires locaux bruxellois reprend trois bandes verticales, noire, jaune, rouge avec des franges argentées pour les bourgmestres et deux bandes jaunes et noires (celles du Brabant) avec des franges rouges pour les échevins. Les couleurs des écharpes des échevins seront remplacées par les couleurs de la Région bruxelloise, bleu et jaune. Les couleurs de l’écharpe du bourgmestre (noire, jaune et rouge) restent inchangées. Le ministre a également souhaité mettre à l’honneur le symbole de la Région en ajoutant l’iris. En outre, le port de l’écharpe sera uniformisé « à la française », de l’épaule gauche à la main droite, pour tous les bourgmestres et échevins. Plus question de masculiniser la pratique qui imposait jusqu’à présent le port autour de la taille. Depuis 2006, la Région wallonne laisse le choix entre le port à la taille ou « à la française ». En 2007, la Région flamande a modifié les couleurs de ses écharpes mais maintenu la distinction genrée de son port : à la taille pour les hommes, à l’épaule pour les femmes.