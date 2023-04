Bourde sur TF1 : Michel Jonasz pris pour un inconnu dans le JT de 13 heures

Ce jeudi 6 avril, les téléspectateurs du "13 heures" de TF1 ont peut-être reconnu Michel Jonasz lors d’un reportage… ce qui n’a visiblement pas été le cas de la journaliste qui l’interroge à l’occasion d’un micro-trottoir dans une station-service.

Alors qu’une pénurie d’essence touche la France, TF1 diffusait ce jeudi un reportage tourné sur le terrain dans une station-service d’Île-de-France. La journaliste interroge les clients dont "un monsieur" qui s’est montré prévenant en ayant "appelé avant de venir" pour éviter de repartir le réservoir vide. Ce monsieur (qui repartira bredouille) n’est autre que Michel Jonasz que personne ne semble avoir reconnu !

Les images ont depuis fait le tour des réseaux sociaux et amusé les internautes : "On reconnaît bien sa voix", "Enfin, Michel refait une télé ! Ça sent le grand come-back", "Ne pas reconnaître Michel Jonasz faut le faire" peut-on lire sur Twitter.

Une situation cocasse qui nous rappelle le jour où France 2 n’a pas reconnu le cycliste Chris Froome, décrit comme un "randonneur à vélo", lors d’un reportage sur les incendies en Provence en 2021. Le quadruple vainqueur du Tour de France avait réagi avec humour.