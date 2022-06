Bounce : rendre le tennis, quatrième sport le plus polluant, plus écoresponsable

Pourquoi les joueurs changent-ils si fréquemment de balles ? Voici la première question qui nourrit leur réflexion. "Selon notre étude de marché, 80% des joueurs de tennis et de padel changent de balles à cause de la perte de pression. Seulement 15% à cause du feutre. Et les 5% restants parce qu’ils ont perdu une ou plusieurs balles du tube et décident de le remplacer", précise Antoine. Ils se renseignent alors sur les solutions disponibles pour réduire la perte de pression des balles et ainsi augmenter leur durée de vie. "On a découvert les tubes pressurisés. On les a tous testés, mais la plupart ne fonctionnaient pas parfaitement", affirme Gregory.

L’équipe de Bounce, rejointe par Maxime Sohet, ingénieur civil, veut alors développer la meilleure solution sur le marché. "On a développé notre propre tube hermétique qui recrée un environnement pressurisé grâce à une pompe intégrée", explique Gregory. Après chaque partie, les joueurs n’ont qu’à ranger leurs balles dans ce tube et pomper de sorte à recréer cet environnement de tube neuf. Ainsi, les balles ne perdront plus en pression entre deux parties et dureront plus longtemps.