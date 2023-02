Bouli Lanners récompensé aux César : "Je m’étais tellement préparé à ne pas avoir le prix, je me disais, surtout, ne sois pas triste"

Bouli Lanners est récompensé pour son rôle dans La Nuit du 12, de Dominique Mol, dans lequel il incarne un flic tourmenté par l'enquête non résolue d’un féminicide, la mort d’une jeune femme.

Le public s’est rajeuni et beaucoup de jeunes filles se sont complètement identifiées au personnage.

Le film a engrangé 6 récompenses et a enregistré 500.000 entrées en France. Le film arrive à un moment, enfin, où la parole est enfin donnée aux femmes et à leur souffrance, dans ce monde essentiellement géré par les hommes. Il faut dire que le film se base sur une histoire vraie. "Le premier public qu’on a eu pour le film était un public de cinéphiles, des gens de 50-60 ans, précise le comédien liégeois, et puis, au fur et à mesure des semaines, le public s’est rajeuni et beaucoup de jeunes filles, en tout cas celles que je connais, se sont complètement identifiées au personnage de Maude, cette jeune fille qui s’est immolée par le feu. Et puis les parents aussi se sont identifiés aux parents de la jeune fille.

C’est un regard de plus sur la complexité du rapport entre les hommes et les femmes."

On n’est pas près de voir une Gille de Binche.

Deux femmes chaque mois perdent la vie parce qu’elles étaient des femmes, c’est le point de départ d’un grand dossier présenté ce lundi par le journal Le Soir et qui montre l’importance de cette violence faite aux femmes. Lors de la cérémonie des César, les deux productrices du film "La Nuit du 12" ont pris la parole pour dénoncer cela. Et en insistant sur l’importance du dialogue entre les hommes et les femmes.

"Il y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes", c’est une phrase d’un des personnages du film.

Le cœur du film, c’est ça, insiste Bouli Lanners. Et Caroline Baijot, la productrice, l’a bien résumé lors de la Cérémonie des César : 'Vive les femmes et vive les hommes qui soutiennent les femmes'. On ne peut pas être dans un conflit inter-genres, on a besoin les uns des autres pour résoudre ce problème de parité entre les deux sexes. On reste dans un monde très macho, suffit de regarder les carnavals, j’adore les carnavals, mais il y a encore plein de carnavals ou les femmes n’ont pas le droit de participer. On n’est pas près de voir une Gille de Binche."