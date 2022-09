Bouli Lanners, peintre avant tout ! à la galerie Nardone.

Bouli Lanners est un bon peintre qui avance des références américaines. Il apprécie Edward Hopper, le peintre de la solitude. La mélancolie que véhiculent les images d’Andrew Wyeth nourrit l’atmosphère de son dernier film, tourné en Ecosse, Nobody has to know. Les tableaux de Bouli Lanners prolongent la recherche de son paysage intérieur.

Bouli Lanners partage les cimaises avec Vincent Solheid, son voisin de la rue Mandeville à Liège.

Mandeville export, galerie Nardone, 2b rue Saint-Georges, 1050 Bruxelles, jusqu’au 1er octobre, du jeudi au samedi, 14.00 - 18.00.

Bouli Lanners au micro de Pascal Goffaux.