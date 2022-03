Bouli Lanners « Le cinéma est venu par hasard »

Il est peinte, acteur, réalisateur, scénariste... Bouli Lanners a tous les talents, l'humilité en plus. Cette fois, c'est avec un film d'amour qu'il nous revient : "L'ombre d'un mensonge". Myriam Marchand l'a rencontré à Ostende, où il présentait son film en avant-première, en compagnie de l'actrice irlandaise Michelle Fairley.

"Nobody has to know" est sorti le 23 mars. Courez-y !