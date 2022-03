Bouli Lanners : "Ça faisait longtemps que j’avais envie de faire une histoire d’amour mais je n’osais pas”

En bordure de la Fagne de Malchamps et au cœur de la forêt spadoise, le Musée de la Forêt et des Eaux présente, à travers six vastes espaces à la scénographie innovante, les milieux naturels de la région. De la fagne aux forêts, en passant par les sources et les rivières, petits et grands sont invités à toucher, écouter, admirer ou jouer pour mieux comprendre le monde vivant qui les entoure. En prime vous pouvez actuellement visiter l’exposition temporaire "Regards entrecroisés" qui rassemble les œuvres photographiques de Renaud Pétry et les aquarelles de Julie Pittoors.