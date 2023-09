Boulettes à la sicilienne : une autre manière de mettre les olives à l'honneur

Hachez très finement la moitié de la quantité d’olives. Pelez et coupez l’échalote en petits morceaux. Dans un saladier, mélangez les olives hachées et les morceaux d’échalotes avec le jaune d’œuf. Assaisonnez avec une pincée de sel et du poivre. Réalisez 12 boulettes de tailles identiques.

Dans une poêle, faites revenir les boulettes avec un filet d’huile d’olive pendant 10 minutes. Il faut qu’elles cuisent à feu doux. Après 10 minutes, ajoutez la sauce tomate, l’eau, la semoule et les olives restantes.

Laissez cuire le tout avec un couvercle pendant 10 minutes supplémentaires.

Servez les boulettes avec des herbes fraîches de votre choix.