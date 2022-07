Boulangerie Legrand : du pain familial, bio et artisanal depuis 1831

Cette passion pour le " bon " pain est d’autant plus importante qu’aujourd’hui les boulangers souffrent : 2 boulangeries en Wallonie, 5 en Flandre ferment leurs portes par mois ces dix dernières années. La concurrence avec les grandes surfaces et leurs pains industriels devient difficile à gérer, en plus du rythme de vie et de la pénibilité du travail.

Les Legrand ne comptent pas se laisser abattre pour autant ! La relève est déjà assurée : Pamela, la fille, s’occupe tous les jours des pâtisseries et Alexandre, le fils, passe toutes les nuits dans l’atelier avec son papa. " J’ai commencé à 12 ans avec mon grand-père et mon père. On peut dire que je suis né dans la farine. Mon professeur, c’est mon père : le meilleur, je le conseille ! " confie le jeune homme.

En plein centre de Namur, vous pourrez ainsi retrouver des pains et des baguettes épeautres, sarrasins, seigles et froment belges ou de bons gros pains au blé ancien moulu sur leur propre moulin. La Boulangerie propose aussi des confitures, des pâtes à tartiner et d’autres assortiments de produits artisanaux.

La Boulangerie Legrand – Rue Emile Cuvelier 18, 5000 Namur. Du mardi au vendredi de 9h à 18h. Le samedi de 9h à 14h.

((Cet article a été écrit en février 2021, mis à jour en juillet 2022))