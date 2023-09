"Bouillon Rose ", un évènement sportif solidaire de la lutte contre le cancer

" Bouillon Rose ", un événement sportif sans compétition, solidaire de la lutte contre le cancer du sein qui aura lieu à Bouillon le 24 septembre prochain.

Christine Henry, une des organisatrices de cet événement était l’invitée de Luxembourg Matin sur Vivacité ce mardi.

"Le principe est très simple, il suffit de s’inscrire et de marcher ou courir à son rythme. Une activité sportive qui permet de se faire du bien à soi-même et en même temps de faire du bien aux autres puisqu’on soutient la lutte contre le cancer".

Rendez-vous le dimanche 24 septembre sur la plaine de l’Archéoscope de Bouillon à partir de 9h30.

Départ du jogging et de la marche à 11 H.

Toutes les infos via le site BOUILLON POUR TOUS et via FACEBOOK