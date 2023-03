Bouillon : les sœurs qui refusent de quitter l’abbaye de Cordemois sont renvoyées de l’ordre

C’est l’avenir qui annonçait vendredi le renvoi des 6 sœurs de leur ordre cistercien. C’est une sanction sévère et très rare qui implique qu’elles redeviennent laïques.

Les nonnes feront appel

Il s’agira d’un appel suspensif. Leur avocat, Maître Paul Muylaert, est particulièrement remonté d’autant que les sœurs ont reçu la notification ce vendredi vers 16 heures, donc, bien après la publication dans la presse, ce qui est scandaleux, pour leur avocat.

"Je vous avoue, à titre personnel, ma stupéfaction et mon indignation profonde, déclare Maitre Muylaert. Je n’ai jamais vu cela durant ma carrière d’avocat. Qu’une décision d’une telle gravité, c’est-à-dire le renvoi des sœurs ce qui signifie la laïcisation, soit communiqué via la presse. Je rappelle également que certaines sœurs sont âgées et ont plus de 80 ans. Un de ces sœurs a plus de 60 ans de vie monastique. Ce sont des personnes qui sont, malgré tout, relativement fragiles. Il est évident que tout cela n’est pas conforme au droit canon. Il y a un sérieux manque de communication de la part de l’ordre qui sera, évidemment, dénoncé dans le cadre d’un recours qui sera introduit. Pour moi, c’est une nouvelle violation grave des principes élémentaires du respect des personnes ".

Une sanction très sévère

Il s’agit d’une sanction qui est prévue en cas de désobéissance répétée et obstinée, pour reprendre le terme du droit canon, ce qui n’est pas le cas ici. Comme l’explique Maitre Muylaert. "C’est une sanction gravissime pour une sœur qui, toute sa vie, a vécu une vie monastique exemplaire et qui est rejetée de l’ordre. En réalité, ce qui est invoqué, via la presse, comme étant une désobéissance c’est le fait de refuser de quitter le monastère pour aller vers un autre monastère. En réalité, c’est une demande canonique qui est contraire au droit civil et au décret wallon. Or, c’est bien le droit civil qui l’emporte sur le droit canon. C’est élémentaire. Nous ne sommes plus avant la Révolution française. Mais, fort heureusement, le recours est suspensif, ce qui signifie que la laïcisation est suspendue à ce moment-là".