Bouillon : des actions en faveur du maintien des soeurs au sein de l’abbaye de Cordemois

Soutien populaire ce dimanche aux soeurs de l’Abbaye de Cordemois. Pour rappel, les religieuses sont priées de quitter les lieux pour le 3 décembre sur décision de l’ordre cistercien. Une décision qu’elles estiment injuste et qu’elles ne respecteront pas ont-elles déjà annoncé.

Une messe était organisée hier dimanche matin, dans l’espoir qu’elles restent à Cordemois. Environ 150 personnes avec des associations locales, le Bourgmestre de Bouillon, Patrick Adam, mais aussi l’avocat des religieuses étaient présentes. L’avocat qui travaille pour le maintien des soeurs au sein de l’abbaye :

"Elles sont protégées par un décret qui permet de poursuivre là où leur domicile est installé, jusqu’au mois de mars certainement. J’espère ensuite trouver une solution raisonnable pour la révision du dossier.

L’ordre a pris une décision de fermeture qui semble être définitive pour l’ordre, mais le pape a le dernier mot. Le motif est une sanction, mais nous n’avons pas les preuves à ce jour, de cette désobéissance. En réalité c’est une résistance légitime, une grave injustice, et je rassemble actuellement les pièces et les dossiers, et je dispose de nombreux documents du monde religieux qui connait cette abbaye depuis 40 ans. Et tous s’étonnent vivement de cette manière de procéder."