Bouillon : découvrir la région sur des trottinettes électriques avec E-Trott Ardenne

Ils sont 4 à s’être lancés dans l’aventure des trottinettes électriques afin de visiter les plus beaux points de vue de Bouillon. Ludovic Gillet, Michaël Defooz, Rodrigue de San et Grégory Desohe proposent des parcours de, plus ou moins, 23 km à bord de ce moyen de locomotion particulièrement simple au niveau de la prise en mains.