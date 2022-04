Bouillon : 42 kilomètres dédiés exclusivement au VTT

Ce week-end, la Ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue, a inauguré deux "Trails centers VTT" en Wallonie. L’un d’eux se trouve à Bouillon, en Province du Luxembourg.

Par "Trail center VTT", on entend des zones exclusivement dédiées aux VTT, avec plusieurs parcours et descentes. Les cyclistes ne risquent donc pas d’y croiser de promeneur, ni de coureur. "Jusqu’à présent, en Belgique, pour faire de l’endurance, il fallait utiliser des parcours à l’état sauvage, sans toujours avoir l’accord pour le faire", explique Loris Collot, administrateur de l’ASBL Ardenne Bike Trails, en charge de la gestion et de l’entretien du "Trail center" de Bouillon. "Nous voulions légaliser cela et offrir des parcours de qualité aux pratiquants. C’est une très bonne nouvelle, car ils auront des parcours sécurisés et entretenus, et on évitera la stigmatisation liée à un partage difficile de la forêt, avec les marcheurs et les traileurs notamment."