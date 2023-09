Bougeront ou bougeront pas ? Ces 17 Belges dont l’avenir est encore incertain en fin de mercato

Paradoxalement, une fameuse ribambelle de Diables Rouges se retrouve dans une situation peu enviable. Sur une vraie voie de garage dans leur club, devenus surnuméraires, ils doivent absolument quitter leur équipe, sous peine de vivre une saison (quasi) blanche.

C’est évidemment le cas de la doublette de Dortmund, Thomas Meunier et Thorgan Hazard. Le premier a disputé… 19 minutes avec le BVB en 2023 alors que le second rentre d’un prêt en dents de scie au PSV et ne semble plus entrer dans les plans du coach Edin Terzic.

Le refrain est globalement le même pour Adnan Januzaj (Séville) et Divock Origi (AC Milan), deux anciens grands espoirs du football belge, qui n’ont plus vraiment d’avenir dans leur club et plus vraiment de temps à perdre pour relancer une carrière qui patine méchamment.

En parlant de carrière qui patine, demandez plutôt à Leander Dendoncker ce qu’il en pense. Arrivé à Aston Villa avec l’espoir de rejouer un tantinet après un passage difficile sur la fin à Wolverhampton, il est déjà prié de faire ses valises. Unaï Emery ne compte pas du tout sur lui et, à 28 ans, il a intérêt à déguerpir assez vite.

Pour conclure, citons Aster Vranckx, cité avec insistance à la Fiorentina, mais pour l’instant toujours à Wolfsburg, où il n’a plus vraiment d’avenir non plus et Albert Sambi Lokonga, devenu en l’espace de quelques mois, le 5e ou 6e choix de Mikel Arteta dans l’entrejeu.