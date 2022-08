Bouger, très important aussi quand on a des rhumatismes !

Justine, elle, a été diagnostiquée à 12 ans ! Ses douleurs ont commencé à 8 ans mais il aura fallu plusieurs années pour diagnostiquer la maladie.

" A l’école c’était difficile. Parfois je ne savais même plus écrire et je ne pouvais pas passer mes examens.

Certains pensent que vous êtes paresseux ! Difficile à supporter et à force on n’a plus envie de s’expliquer ".

Justine a souvent juste envie de dire : partagez ma vie et mes douleurs et après on en reparle …

Justine est à la tête d'une association d'aide aux patients.