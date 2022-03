Bouge : le centre de vaccination ferme définitivement ses portes

À 73 ans, Colette Dumoulin vient prendre son service. Cette pédiatre retraitée a décidé de consacrer une partie de son temps libre pour superviser le centre bénévolement : "Je suis le médecin de l’après-midi" sourit la septuagénaire.

"Pour moi il faut se faire vacciner et comme je suis pédiatre, j’ai commencé à venir quand la vaccination des enfants a débuté. J’ai été très bien accueillie. Je voulais me rendre utile. Ceci dit, je ne voulais pas prendre la place des plus jeunes", précise la retraitée.